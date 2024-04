AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Eclipse Solar lhe traz necessidade de mudanças no campo mental. Deve resgatar ideias que estejam mais em sintonia com sua personalidade e assertividade. Também reavaliação da forma como se comunica. Busque silenciar a mente primeiro antes de se comunicar no impulso. Seu campo mental estará um tanto nostálgico e pode ser um momento de resgatar ideias importantes do passado.





Eclipse Solar em Áries

Ocorre hoje um Eclipse Solar em Áries, no qual a Lua cobre o Sol neste signo, nos pedindo que resgatemos quem somos profundamente, nossa personalidade e individualidade reais. Volte para si mesmo, se acolha antes de esperar isso dos outros. Momento propício para nutrir seus potencias e também se fortalecer em sua individualidade, resgatando partes importantes de si mesmo que podem ter sido esquecidas ou suprimidas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique