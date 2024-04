PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus entra em seu setor material e financeiro. Momento muito benéfico e propício para se valorizar com intensidade e usar sua força de vontade para mobilizar lucros, recursos e ganhos. Tenha mais ação no sentido de trazer mais conforto, prazer e harmonia para sua vida e seu mundo material. Uso intenso de recursos e talentos, mas não seja impulsivo.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Áries

Vênus entra no signo de Áries. Aqui ganhamos um maior impulso e ímpeto para viver o amor e as finanças. Necessidade de autenticidade nas relações e no amor, sem máscaras. Cuidado, porém, com a impulsividade no relacionar. Nas finanças estamos mais aguerridos para lutar pelo nosso valor e ganhos, mas também devemos ter cautela com gastos impulsivos. Reconhecimento do valor próprio e ação para o prazer e troca.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique