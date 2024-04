GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus entra agora no seu setor social, de grupos e amizades. Sua proatividade para se relacionar será grande, assim como o impulso gregário expande. Necessidade de interagir com pessoas e ideias diversas em alta. Também pode buscar maior visibilidade através da beleza e atratividade. Busque cooperar com determinação com causas, grupos e amizades.





Vênus em Áries

Vênus entra no signo de Áries. Aqui ganhamos um maior impulso e ímpeto para viver o amor e as finanças. Necessidade de autenticidade nas relações e no amor, sem máscaras. Cuidado, porém, com a impulsividade no relacionar. Nas finanças estamos mais aguerridos para lutar pelo nosso valor e ganhos, mas também devemos ter cautela com gastos impulsivos. Reconhecimento do valor próprio e ação para o prazer e troca.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique