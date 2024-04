Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões materiais e práticas podem estar sensíveis e lhe afetando no emocional, mas será preciso ter um olhar mais pragmático e desapegado para com esta esfera da vida. Excelente para regeneração, descanso. Desfrute da vida material e seus prazeres, mesmo que quando na simplicidade. Deixe fluir e confie no processo.





Lua Minguante em Capricórnio

A Lua Minguante entra em Capricórnio. Este posicionamento nos pede amadurecimento emocional, nos esvaziando dos excessos e nos pedindo limites e disciplina para se lidar com emoções. Não se deve negá-las, mas saber o justo limite de sua expressão.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique