PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mercúrio fica retrógrado no seu setor material e lhe pede muito cuidado pra com a leviandade e impulso no campo financeiro. Este é um momento propício para refletir, ponderar e mudar as estratégias. Também bom para reavaliar seus talentos e a forma como ganha e lida com o dinheiro. Momento de resgatar seus valores pessoais e se colocar em primeiro lugar.





Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio entra em movimento retrógrado: a mente tende a se voltar mais para dentro e pro subjetivo, portanto atenção redobrada às questões externas, seja comunicação ou rotinas. Em Áries, somos chamados a voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Cuidado, porém, para não ser agressivo e impulsivo na comunicação e no manejo do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique