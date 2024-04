ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio fica retrógrado no seu setor material e lhe pede uma grande reorganização e faxina. Busque reavaliar bem como cuida da sua saúde e alimentação, repensando rotinas de exercícios. Também nas rotinas no geral, pense como pode otimizar e melhorar. O trabalho também lhe pede toda uma revisão. Cuidado com a impulsividade no manusear objetos e fazer limpezas.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio entra em movimento retrógrado: a mente tende a se voltar mais para dentro e pro subjetivo, portanto atenção redobrada às questões externas, seja comunicação ou rotinas. Em Áries, somos chamados a voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Cuidado, porém, para não ser agressivo e impulsivo na comunicação e no manejo do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique