Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra em movimento retrógrado e lhe pede um tanto mais de reflexão e busca interna. Em especial no que se refere a amizades, grupos, causas, vida online e ao coletivo, se permita repensar e ponderar. Cuidado com a comunicação agressiva, pois pode se sentir mais inclinado a uma defesa verbal; saiba se refrear para fazer com que a comunicação neste período seja autêntica, mas sem machucar a quem quer que seja.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio entra em movimento retrógrado: a mente tende a se voltar mais para dentro e pro subjetivo, portanto atenção redobrada às questões externas, seja comunicação ou rotinas. Em Áries, somos chamados a voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Cuidado, porém, para não ser agressivo e impulsivo na comunicação e no manejo do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique