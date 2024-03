Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse de hoje ocorre no seu signo (solar ou ascendente), o que lhe pede um maior desapego de si mesmo, suas idealizações, doutrinas e excessos de ego. O momento lhe traz a possibilidade de expandir seu mundo através do contato com os outros, mas será preciso se despir de preconceitos, ideias rígidas e/ou máscaras. Sair um pouco de si para agir junto ao outro poderá ser bem gratificante.





Eclipse Lunar em Libra

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Libra: a Lua é “apagada” pela sombra terrestre projetada pelo Sol. A Lua em Libra pode ter bastante apego às relações, imagem social e aos outros; todavia, essa Lua sendo eclipsada nos lembra que devemos deixar ir o referencial externo ou a preocupação com as opiniões alheias. O Sol em Áries vem reforçando a necessidade de se basear em sua Essência e singularidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique