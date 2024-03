Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Eclipse de hoje lhe demanda bastante desapego emocional. A Lua, sua regente, sendo eclipsada no seu setor emocional lhe demanda fortemente que deixe ir o passado, as idealizações, carências e dependências. Há um chamado para amadurecer, conquistar a vida material e assumir mais autoridade e independência. Mudanças de lar e/ou emocionais estão na pauta do dia. Também aprender a deixar os outros se cuidarem e dependerem menos de você pode ser importante.





Leia também o horóscopo para os outros signos



Eclipse Lunar em Libra

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Libra: a Lua é “apagada” pela sombra terrestre projetada pelo Sol. A Lua em Libra pode ter bastante apego às relações, imagem social e aos outros; todavia, essa Lua sendo eclipsada nos lembra que devemos deixar ir o referencial externo ou a preocupação com as opiniões alheias. O Sol em Áries vem reforçando a necessidade de se basear em sua Essência e singularidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique