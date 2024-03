Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse de hoje lhe demandará um tanto mais de desapego quanto a métodos e rotinas rígidos. Você é chamado a reinventar sua vida a partir da conexão com seu lado mais espiritual, emocional e/ou psíquico. Este eclipse pode lhe demandar deixar ir velhos hábitos, rotinas e/ou trabalhos que não tenham afinidade com sua Essência. Deixe ir também as opiniões que os outros possam ter quanto ao seu trabalho e vida material.





Leia também o horóscopo para os outros signos



Eclipse Lunar em Libra

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Libra: a Lua é “apagada” pela sombra terrestre projetada pelo Sol. A Lua em Libra pode ter bastante apego às relações, imagem social e aos outros; todavia, essa Lua sendo eclipsada nos lembra que devemos deixar ir o referencial externo ou a preocupação com as opiniões alheias. O Sol em Áries vem reforçando a necessidade de se basear em sua Essência e singularidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique