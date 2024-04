Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe traz a necessidade de se aparar arestas nas relações e valores familiares, assim como na sua relação com suas próprias emoções. Pode enxergar agora que tem valores diferentes dos do meio familiar e tudo bem. Questões de partilhas de bens devem ser abordadas com realismo. Busque amadurecer a forma como partilha e busca afetividade.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Amor sóbrio

A conjunção de Vênus e Saturno traz para hoje um tanto mais de sobriedade e realismo para o amor, parcerias e vida financeira. Se dando no signo de Peixes, essa conjunção nos pede um lapidar de arestas das relações com amor e talvez mesmo sacrifícios, quando necessário. Amadurecimento amoroso e financeiro estão em alta. Lapidação para que encontremos o melhor que a vida pode nos oferecer;

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique