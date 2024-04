Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande consciência de seu senso de valor próprio e de gestão do mundo material. Há aqui uma grande necessidade de cultivar a capacidade de se bancar, utilizar os talentos com assertividade e buscar prazer na vida. Suas emoções estarão um tanto mais pragmáticas e objetivas, lhe pedindo ação e organização do mundo material e seus processos.





Ano Novo Astrológico

O Sol entra em Áries, marcando o início de um novo ano astrológico, assim como a mudança da estação (Equinócio de Outono). A energia aqui é de assertividade, autoconfiança e integridade. Busque vibrar na sua essência, em quem você é e no que deseja alcançar. A Lua em Leão também nos fortalece nessa vibração de fortalecimento da personalidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique