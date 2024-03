GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está com força ampliada agora. Em especial na relação com amizades, Grupos, online e com o coletivo, busque expressar a si mesmo com clareza. Mas também esteja atento para não ser agressivo de forma desnecessária. A posição lunar lhe traz maior aterramento em seus valores, mas saiba também partilhar com os semelhantes.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Estímulo para fala

A conjunção de Mercúrio e Nodo Norte em Áries traz para hoje a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade. Há motivação para expressar o ponto de vista pessoal e falar intensamente. A proximidade de Quíron, todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. A quadratura com a Lua em Câncer também nos desafia a usarmos de um pouco mais de empatia, mesmo quando temos de dizer verdades duras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique