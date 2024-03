Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um excelente período para viver seu senso de valor próprio com entrega e amor. Busque vivenciar o prazer do mundo material, se permitir seu próprio tempo. Momento de regeneração. Muito propício também para ganhar dinheiro, já que seu magnetismo material está forte. Valores materiais e espirituais devem ser desfrutados.





Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique