Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede mais paz e equilíbrio a nível mental. Busque ter uma visão de mundo mais conciliatória, abnegada e altruísta. Motive as parcerias e a paz pelos dons da comunicação. Enxergue o belo e o amor, pois estão à sua volta. Conversas divertidas e descontraídas serão úteis. Comunicação tende à diplomacia tanto quanto afetividade.





Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos.