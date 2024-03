Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu amor pela liberdade e expansão se faz alto neste período. Buscará o prazer das novas descobertas. O amor também ganha esse tom aventureiro e otimista. Seu amor pela fé e aquilo em que acredita se faz alto. Expansão de relações, finanças e interações, mas cuidado com os excessos. Amor por ideais e filosofias de vida em alta.





Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique