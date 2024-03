AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de serenidade, calma e desapego. A Lua segue minguando no seu signo (solar ou ascendente) e lhe favorece a introspecção e escuta de si mesmo. Todavia, essa escuta traz também o lado sombra e desafiador no processo, já que Plutão está lhe aprofundando em si mesmo. Busque deixar de lado comportamentos pessoais massificados e escute suas reais necessidades e sentimentos.





Desapego da massificação

A Lua segue minguando, agora no signo de Aquário. Isso nos traz um senso de desapego e objetividade quanto ao nosso senso de pertencimento a grupos, amizades e para com o coletivo. O encontro da Lua com Plutão intensifica ainda mais o processo, trazendo a destruição de padrões massificados e ideias que podem nos impedir de sermos nós mesmos. Tenha atenção para não cair em movimentos coletivos por impulso, mas use de aprofundamento emocional para ter senso crítico e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique