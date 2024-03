ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz transformações emocionais profundas. A Lua segue minguando e se encontra com Plutão, seu regente, em seu campo emocional. Você está numa fase de desapego das raízes e do passado e o dia de hoje lhe pede um tanto mais de sabedoria e deixar ir. Busque mais racionalidade para entender certas emoções desafiadoras e purgar o que for preciso. Busque produtividade e ação no mundo material como forma de processar as energias emocionais e sutis.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Desapego da massificação

A Lua segue minguando, agora no signo de Aquário. Isso nos traz um senso de desapego e objetividade quanto ao nosso senso de pertencimento a grupos, amizades e para com o coletivo. O encontro da Lua com Plutão intensifica ainda mais o processo, trazendo a destruição de padrões massificados e ideias que podem nos impedir de sermos nós mesmos. Tenha atenção para não cair em movimentos coletivos por impulso, mas use de aprofundamento emocional para ter senso crítico e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique