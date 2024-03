LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede a transformação da forma como se expressa e exerce sua criatividade e poder pessoal. Busque entender quais padrões de massa podem ter ditado alguns aspectos da sua expressão para se libertar. Também na forma como produz criatividade ou cria os filhos, tenha mais desapego e revise. Use de sua natural capacidade de ponderar e refletir, mas com um senso de profundidade e instinto.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Desapego da massificação

A Lua segue minguando, agora no signo de Aquário. Isso nos traz um senso de desapego e objetividade quanto ao nosso senso de pertencimento a grupos, amizades e para com o coletivo. O encontro da Lua com Plutão intensifica ainda mais o processo, trazendo a destruição de padrões massificados e ideias que podem nos impedir de sermos nós mesmos. Tenha atenção para não cair em movimentos coletivos por impulso, mas use de aprofundamento emocional para ter senso crítico e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique