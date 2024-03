ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede um tanto de objetividade e desapego quanto às relações humanas, grupos, amizades e tudo que diga respeito ao coletivo. Busque entender comportamentos de massa e pulsões negativas que possam advir de um comportamento grupal. Este é um momento que lhe propicia estar com pessoas, contanto seja você mesmo no processo.

Desapego da massificação

A Lua segue minguando, agora no signo de Aquário. Isso nos traz um senso de desapego e objetividade quanto ao nosso senso de pertencimento a grupos, amizades e para com o coletivo. O encontro da Lua com Plutão intensifica ainda mais o processo, trazendo a destruição de padrões massificados e ideias que podem nos impedir de sermos nós mesmos. Tenha atenção para não cair em movimentos coletivos por impulso, mas use de aprofundamento emocional para ter senso crítico e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique