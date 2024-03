CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz um tanto mais de reconhecimento de seu valor próprio. Questões emocionais, familiares, do passado ou de dependência podem estar na pauta do momento, mas no sentido de você encontrar o equilíbrio entre sensibilidade e força. Buscar a cura emocional pode ser justamente a chave para melhorar sua vida financeira e material, abrindo as comportas de sua força e coragem.





Ação curativa

O sextil entre Marte em Aquário e Quíron em Áries traz para o momento a necessidade de agir de forma curativa, buscando formas e linhas de atitude alternativas. Estamos curando o senso de individualidade tanto quanto nossa capacidade de estarmos por inteiro no campo social. Será preciso curar nossas feridas para liberar o potencial do masculino saudável.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique