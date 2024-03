LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe desafia a ter uma ação inovadora e criativa. As relações podem lhe desafiar em alguns pontos, mas é justamente na direção delas que você deve gravitar. Mas talvez tenha de ir com um tanto mais de atitude, inovação e posicionamento. Seja como for, busque resgatar seu poder pessoal e criatividade para lidar com a cura sua e do outro.





Ação curativa

O sextil entre Marte em Aquário e Quíron em Áries traz para o momento a necessidade de agir de forma curativa, buscando formas e linhas de atitude alternativas. Estamos curando o senso de individualidade tanto quanto nossa capacidade de estarmos por inteiro no campo social. Será preciso curar nossas feridas para liberar o potencial do masculino saudável.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique