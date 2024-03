LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão com o mundo material está em alta. Novas formas de agregar valor e ganhar dinheiro podem estar lhe chegando intuitivamente, esteja atento. Não se apegue tento aos bens materiais, mas saiba abrir mão do que não precisa mais para que haja expansão e abertura para as novidades chegarem. Viva os prazeres da vida com intensidade.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua em Escorpião

A Lua entra em Escorpião. Nossas emoções estão intensas e nos pedem expressão. Necessidade de troca afetiva profunda, vivência de algo em conjunto e/ou sexualidade nos são despertadas. Busque se abrir para reciclar suas emoções e viver a vida de forma intensa.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique