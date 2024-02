GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Sol e Saturno. As motivações da carreira, uso da autoridade, realizações materiais, compromissos e maternidade/paternidade estão em alta. Todavia, deve buscar agora aparar arestas com consciência. Podem haver muitas portas se abrindo no mundo, mas deve escolher com sabedoria. Também deve se comunicar de um lugar de autoridade verdadeira, que vem da consciência. Escute sua intuição para fazer escolhas maduras e sábias.





Transcendência e lapidação mental

Ocorre hoje um stellium de Sol, Mercúrio e Saturno. Todos eles conjuntos em Peixes nos trazem uma peculiar motivação neste signo para hoje. Haverá hoje maior consciência de nossos pensamentos mais subconscientes e da forma como melhorar essa vibração, lapidando excessos. Padrões mentais negativos são transcendidos, muito através de uma percepção mais aprofundada, psicológica, espiritual ou sutil. Netuno também está em Peixes, trazendo aprofundamento ao processo. Se permita fluir e se entregar, buscando sacrificar padrões de pensamento negativos sob uma luz mais consciente e lúcida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique