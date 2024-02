AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz maior senso de individualidade e ação. Este lado é muito mobilizado, em especial por questões e mudanças vindas do meio familiar, de heranças, do passado ou de questões emocionais. Seja como for, busque agir sendo fiel a si mesmo, mas evitando exageros no processo. Busque sua fé com harmonia para agir de forma inovadora e assertiva.





Estímulo à ação

A quadratura entre Marte em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje um aumentado ímpeto de ação. Todavia, devemos ter cautela, já que também haverá o risco dos excessos e radicalismos. Somos chamados a inovar a partir de um senso de valor próprio e confiança, mas sem exageros. O bom aspecto de Marte com a Lua em Libra nos facilita um sentido de temperança emocional, facilitando o processo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique