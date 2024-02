LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe traz um senso de ação mais apurado, coragem, ousadia e mesmo rebeldia. Está mais focado em fazer as coisas do seu jeito e há um forte estímulo emocional para isto. Todavia, cuidado com o exagero emocional na sua expressão. Também atenção a exageros com jogos de azar, assim como nos esportes, artes, romances e na lida com crianças no geral.





Estímulo à ação

A quadratura entre Marte em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje um aumentado ímpeto de ação. Todavia, devemos ter cautela, já que também haverá o risco dos excessos e radicalismos. Somos chamados a inovar a partir de um senso de valor próprio e confiança, mas sem exageros. O bom aspecto de Marte com a Lua em Libra nos facilita um sentido de temperança emocional, facilitando o processo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique