VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe aflora mais a sensibilidade no aquático Peixes. Esta sensibilidade se expressa, em especial, nas relações, no romance, parcerias e vida social. A necessidade de se expressar mais afetivamente ao outro será alta. Busque falar e também busque ouvir. Menos crítica, mas acolhimento e empatia. As vivências com outra pessoa serão importantes.

Mercúrio em Peixes

A entrada de Mercúrio em Peixes leva nossas mentes para o lado mais imaginativo, lúdico, poético, artístico e espiritual. Há uma busca por entender o que se passa além do mundo da matéria. A atenção aos detalhes não é o forte aqui, portanto tenha atenção. Também nos pede comunicação sutil e interna, assim como saber quando se calar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique