LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede uma visão mais caridosa, desapegada e amorosa. Busque se conectar com seu senso de espiritualidade com sensibilidade. Questões ligadas à família, figura materna, lar e passado são recicladas e pedem transcendência. Se permita ter segurança na fluidez da vida, na fé mística e devotiva e no uso do magnetismo e entendimento psíquico.

Lua em Câncer

A Lua entra em seu signo de regência natural, Câncer. A vibração do dia ganha tons mais emotivos, familiares e subjetivos. Amor pelo que é gregário, pela intimidade, lar e emoções pessoais. Busca por raízes e ancestralidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique