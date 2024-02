Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente ganha tons mais subjetivos e amorosos com a Lua em Câncer. Sua necessidade de se expressar emocionalmente está alta. Enxergará o amor à sua volta e deve distribuí-lo também generosamente. Subjetividade na relação com irmãos, parentes e vizinhos. Permita que sua intuição flua e deixe as ideias chegarem.

Lua em Câncer

A Lua entra em seu signo de regência natural, Câncer. A vibração do dia ganha tons mais emotivos, familiares e subjetivos. Amor pelo que é gregário, pela intimidade, lar e emoções pessoais. Busca por raízes e ancestralidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique