Horóscopo do dia

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Feliz aniversário! O Sol retorna para a posição em que estava no seu nascimento e isto traz o começo de um novo ciclo, além de muita consciência de si mesmo. Busque as melhores qualidades de seu signo: compaixão, amor universal, transcendência, conexão espiritual e artística. Este novo ciclo lhe trará importantes novidades e novas possibilidades.

Sol em Peixes

O Sol entra no signo de Peixes. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossa sensibilidade, de questões emocionais pessoais e coletivas, de busca por iluminação espiritual, arte e transcendência. Este Sol vibra na sensibilidade, no uso do magnetismo, na caridade e em temas mais universais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique