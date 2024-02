Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior necessidade de introspecção e entendimento das próprias emoções. Haverá maior clareza para se entender e processar questões pessoais e/ou familiares. Conexão com raízes, sensibilidade e poder magnético. Viva este período com riqueza emocional e se abra para doar-se. Consciência das necessidades pessoais.

Sol em Peixes

O Sol entra no signo de Peixes. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossa sensibilidade, de questões emocionais pessoais e coletivas, de busca por iluminação espiritual, arte e transcendência. Este Sol vibra na sensibilidade, no uso do magnetismo, na caridade e em temas mais universais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique