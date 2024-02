VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está bem focada neste período no funcionamento do mundo material. Todavia, possibilidades de expansão ou de sair da rotina lhe confrontam e pedem mais audácia, senso de aventura e flexibilidade. Aprenda a encarar o mundo material com mais otimismo e fé. A conexão com o seu lado divino pode auxiliar muito no progresso material e na cura, mas lhe pede sair da zona de conforto.





Estímulos mentais

A quadratura de Mercúrio com Urano traz agitações e estímulos para a mente e a ordem prática das coisas. Imprevistos podem mudar planos e rotinas, portanto o dia pede flexibilidade. Ideias inovadoras e desafiadoras nos questionam crenças. Busque ter a mente maleável para aprender com tais situações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique