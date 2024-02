Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial no campo mental. Você passa agora por quebras de ideias e conceitos, devendo ter flexibilidade e a cabeça aberta. Aprofundamento na vontade de estudar coisas novas e profundas. Necessidade de maior individualidade perante irmãos, parentes e/ou vizinhos. Sua comunicação ganha um tom de veracidade e assertividade.





Energias transformadoras

A conjunção de Marte com Plutão em Aquário traz para o momento energias de intensidade e transformação. Muito em especial nas questões coletivas podemos ver ações intensas e profundas. Devemos ter cuidado, porém, com excessos de agressividade ou ação calculista. Bem usado, este trânsito nos permite transformar e renascer, quebrando com padrões mentais massificados e buscando um aprofundamento pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique