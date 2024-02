SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu campo mental estará bem mais intenso e rápido. Novas ideias tendem a se processar rapidamente. Sua fala também tende à rapidez, mas também um tom mais aguerrido e combativo pode se expressar. Busque se diferenciar dos outros e saiba estabelecer seus limites. Novos estudos podem ser muito benéficos agora, assim como viagens e mudanças.





Marte em Aquário

Marte entra no signo de Aquário. O deus da guerra e ação nos pede aqui que tenhamos mais ação em prol do coletivo, da equidade e de algo mais humanizado. Será preciso agir de formas alternativas para se obter resultados. Força individual em prol de muitas pessoas. Cuidado, porém, para não perder o foco ou se obstinar em ações baseadas em uma única ideia. Use desta força para agir com ousadia, de forma futurista, progressista e lutar por melhorias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique