LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede um tanto mais de senso de individualidade nas relações. Busque respeitar o espaço alheio, assim como defender o seu. Ações conjuntas podem se beneficiar aqui, contanto ambos estejam na mesma página e se relacionando sem máscaras. Novos começos inusitados nas parcerias e no amor podem ocorrer, mas lembre-se que o tom aqui é mais de rapidez.

Marte em Aquário

Marte entra no signo de Aquário. O deus da guerra e ação nos pede aqui que tenhamos mais ação em prol do coletivo, da equidade e de algo mais humanizado. Será preciso agir de formas alternativas para se obter resultados. Força individual em prol de muitas pessoas. Cuidado, porém, para não perder o foco ou se obstinar em ações baseadas em uma única ideia. Use desta força para agir com ousadia, de forma futurista, progressista e lutar por melhorias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique