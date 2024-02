GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você estará agora com muito mais vontade de se aventurar e buscar novos horizontes. Sua ação ganha um tom tanto irreverente quanto otimista e lhe leva a agir em prol de seu futuro. Novas ações em prol de estudos superiores, fé, grandes viagens, avanços científicos ou pura aventura estão beneficiadas. Evite uma fé cega, mas saiba defender aquilo em que acredita.





Marte em Aquário

Marte entra no signo de Aquário. O deus da guerra e ação nos pede aqui que tenhamos mais ação em prol do coletivo, da equidade e de algo mais humanizado. Será preciso agir de formas alternativas para se obter resultados. Força individual em prol de muitas pessoas. Cuidado, porém, para não perder o foco ou se obstinar em ações baseadas em uma única ideia. Use desta força para agir com ousadia, de forma futurista, progressista e lutar por melhorias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique