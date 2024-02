ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no signo de Aquário. Você é chamado agora a usar mais de sua iniciativa e coragem para atuar na coletividade, rompendo com ideias estagnadas e trazendo uma nova luz. A luta por causas e com grupos pode ganhar muita força. Mas lembre-se que deve ter sua individualidade para além dos grupos. Amizades podem pedir também que se estabeleça um tanto mais de individualidade.

Marte em Aquário

Marte entra no signo de Aquário. O deus da guerra e ação nos pede aqui que tenhamos mais ação em prol do coletivo, da equidade e de algo mais humanizado. Será preciso agir de formas alternativas para se obter resultados. Força individual em prol de muitas pessoas. Cuidado, porém, para não perder o foco ou se obstinar em ações baseadas em uma única ideia. Use desta força para agir com ousadia, de forma futurista, progressista e lutar por melhorias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique