Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede um tanto de maturação quanto às suas emoções, em especial aquelas ligadas ao trabalho, carreira, compromissos e maternidade. Busque um tom maduro para lidar com quaisquer situações nestes setores. Mesmo para auxiliar e doar é preciso que haja responsabilidade, limites e saber dizer não. Reavaliação da relação com figuras de autoridade.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Amadurecimento e desapego

A conjunção da Lua com Saturno em Peixes nos traz necessidade de lapidação emocional. Será preciso aparar arestas e sacrificar velhas emoções, buscando uma expressão de maturidade para com as realidades psíquicas e emocionais da vida. Algumas carências e questões passadas pedem realismo e lapidação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique