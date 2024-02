Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Seu setor mental está altamente mobilizado e suas ideias rápidas e ativas. Todavia, Júpiter, seu regente, lhe pede um tanto mais de realismo, pés nos chão, realização de tarefas e andamento da vida material. Busque aliar a teoria à prática e saiba modular sua comunicação e mente com um senso de maior valor pragmático. Cuidado com excessos na comunicação no geral.





Abrindo a mente

A quadratura entre Mercúrio em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje questionamentos mentais. Estamos perceptivos intelectualmente, mas também será preciso enxergar o plano maior das coisas e as questões pragmáticas, saindo dos excessos da teorização. Cuidado com excessos na comunicação ou exagero quanto aos fatos objetivos. Somos convidados a sair da rigidez mental e abrir a cabeça para novas e melhores possibilidades. A Lua entra em Peixes, trazendo também um tanto de desapego e abstração.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique