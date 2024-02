ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente sonda agora questões emocionais, familiares, passadas e subjetivas. Esse pode ser um processo profundo do momento (Plutão, seu regente, está aqui também). Todavia, deve também buscar um tanto de equilíbrio e objetividade nesta busca. Evite excessos e dramas na comunicação com o parceiro e também no contexto familiar. Abra sua mente para enxergar as emoções com mais realismo e frieza.





Abrindo a mente

A quadratura entre Mercúrio em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje questionamentos mentais. Estamos perceptivos intelectualmente, mas também será preciso enxergar o plano maior das coisas e as questões pragmáticas, saindo dos excessos da teorização. Cuidado com excessos na comunicação ou exagero quanto aos fatos objetivos. Somos convidados a sair da rigidez mental e abrir a cabeça para novas e melhores possibilidades. A Lua entra em Peixes, trazendo também um tanto de desapego e abstração.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique