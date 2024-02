Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos de vida pessoal. A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo começo individual em todos os sentidos. Busque aprofundar em ser quem você é de verdade. Plutão aqui está lhe propiciando um momento único de vida que propicia deixar ir velhos aspectos que não condizem com quem você é profundamente. E o novo ciclo lunar lhe incentiva a coragem e iniciativa.





Lua Nova em Aquário

Ocorre hoje uma Lua Nova em Aquário, nos motivando iniciativa nos temas deste signo: grupos, vida virtual, tecnologia, inovações, organizações alternativas, sustentabilidade, etc. Essa Lua Nova traz uma grande força para novos começos que envolvam as questões coletivas, vanguardistas ou tudo aquilo que traga algo inovador. Plutão também se encontra no signo, nos aprofundando nestes temas e nos pedindo real transformação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique