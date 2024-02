LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos ligados às parcerias e ao amor. Possibilidade de novas pessoas ou de renovar uma relação já existente. Busque estar aberto ouvir o ponto de vista do outro. Este ciclo lhe pede que tenha mais profundidade para lidar com o outro e as possíveis mudanças que tendem a ocorrem no momento. Sair da zona de conforto para enxergar a profundidade do relacionar.





Lua Nova em Aquário

Ocorre hoje uma Lua Nova em Aquário, nos motivando iniciativa nos temas deste signo: grupos, vida virtual, tecnologia, inovações, organizações alternativas, sustentabilidade, etc. Essa Lua Nova traz uma grande força para novos começos que envolvam as questões coletivas, vanguardistas ou tudo aquilo que traga algo inovador. Plutão também se encontra no signo, nos aprofundando nestes temas e nos pedindo real transformação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique