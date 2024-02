Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe faz muito consciente de suas emoções, vida pessoal, sonhos e desejos. Tudo isso lhe auxilia a quebrar barreiras nas relações e parcerias. A vida lhe pede mais abertura emocional para com o outro. Ou ainda, mudanças emocionais que questionam as parcerias estabelecidas. Seja como for, procure mais desapego de conceitos mentais arraigados e mais abertura afetiva real.





Mudanças e inovações

A quadratura de Sol em Aquário com Urano em Touro promove abertura de consciência para mudanças e inovações, mesmo quando houver conflitos. Necessidade de se revolucionar e ousar a partir da consciência daquilo que é estagnado e precisa progredir. Estímulos e insights podem vir hoje de forma mais intensa, nos trazendo uma visão mais ampla de tudo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique