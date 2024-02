LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede um tanto de desapego de emoções do passado, questões familiares e/ou pessoais. Busque um tom mais maduro e objetivo para lidar com as emoções e deixar ir o que deve ficar no passado. Há também uma lapidação que lhe pede um reorganizar da casa, tanto externa quanto interna, no terreno emocional. Nutrição a partir de um senso de enraizamento amadurecido.





Lapidando arestas emocionais

A Lua Minguante em Capricórnio nos pede um desapego emocional mais maduro, pragmático e com senso de limites. Busque deixar ir velhos compromissos e visões emocionais endurecidas. Ceres entra em Capricórnio, trazendo a necessidade de lapidar arestas nas estruturas e compromissos, ao mesmo tempo que nos nutrindo dos compromissos e realizações verdadeiros.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique