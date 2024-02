Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede um processamento mais crítico e objetivo de questões emocionais. Busque mais racionalidade e um senso analítico. Questões de ordem material também lhe pedem um tanto de desapego, mas com ordenação. Cuidar do corpo, trabalho e/ou saúde podem lhe trazem um senso de nutrição e realização, facilitando o escoamento emocional do momento.





Lapidando arestas emocionais

A Lua Minguante em Capricórnio nos pede um desapego emocional mais maduro, pragmático e com senso de limites. Busque deixar ir velhos compromissos e visões emocionais endurecidas. Ceres entra em Capricórnio, trazendo a necessidade de lapidar arestas nas estruturas e compromissos, ao mesmo tempo que nos nutrindo dos compromissos e realizações verdadeiros.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique