CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um período que lhe propicia grande sabedoria no trabalho, rotinas, saúde e vida material como um todo. Busque ampliar seus talentos e habilidades agora. Também lidar de forma justa com pessoas do trabalho. Mudanças emocionais profundas se processam e este aspecto lhe facilita uma sabedoria mais pé no chão e com visão de futuro.





Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. O aspecto facilitado a Plutão e Mercúrio em Aquário facilita um aprofundamento com sabedoria em questões intelectuais, de justiça social e de transformações inovadoras. A Lua finaliza sua passagem em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique