AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz bem mais flexível, curioso e mental. Busque escutar melhor a si mesmo e suas necessidades. Terá maior ímpeto de verbalizar suas visões de mundo, seu lado alternativo e inovador. A conjunção a Plutão mostra que deve transformar a si mesmo e suas ideias agora e ao longo dos próximos anos, refazendo escolhas e se abrindo para uma vida totalmente renovada.

Mercúrio em Aquário

Mercúrio entra no signo de Aquário. Nossa mente passa a ter um colorido mais original, disruptivo, revolucionário, inovador, frio e racional. Devemos pensar de forma alternativa, progressista e inovadora. As comunicações em massa e online ficam muito enfatizadas. Este ano, porém, Mercúrio encontra Plutão já hoje no início do signo, trazendo um tanto mais de uma mentalidade profunda, investigativa e um tanto emocional. Busca por comunicar o que há de real e profundo, mesmo quando hajam conflitos e emoções desafiadoras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique