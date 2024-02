TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente tende agora a se focar na carreira, estruturação, autoridade e visibilidade profissional. Busque divulgar seus talentos ao mundo de forma inovadora. Grande potencial de comunicação e marketing para atingir públicos maiores. A conjunção a Plutão mostra uma mentalidade focada em prol de transformações profundas em sua carreira e imagem pública.

Mercúrio em Aquário

Mercúrio entra no signo de Aquário. Nossa mente passa a ter um colorido mais original, disruptivo, revolucionário, inovador, frio e racional. Devemos pensar de forma alternativa, progressista e inovadora. As comunicações em massa e online ficam muito enfatizadas. Este ano, porém, Mercúrio encontra Plutão já hoje no início do signo, trazendo um tanto mais de uma mentalidade profunda, investigativa e um tanto emocional. Busca por comunicar o que há de real e profundo, mesmo quando hajam conflitos e emoções desafiadoras.

