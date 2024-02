Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções intensas, em especial ligadas à vida familiar, podem lhe tomar, porém é preciso que use de calma e discernimento. Valores compartilhados em família podem ser fonte de discórdia, mas será preciso o uso de senso crítico e pragmatismo. Use destas qualidades para analisar bem suas emoções antes de deixá-las sair num rompante. Deixe as emoções fluírem em si e serem transformadas.





Lua Minguante em Escorpião

A Lua entra na fase Minguante em Escorpião. O dia de hoje nos pede transmutação emocional, deixar ir velhas emoções desgastadas e tóxicas. Sabedoria do desapego. Busque entender suas profundezas, mas sem reatividade. Transcendência de paixões e emoções intensas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique