Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias, casamento e tudo que envolva o outro lhe pede um maior desapego. Suas emoções neste sentido serão intensas, mas aprenda a enxergar o outro e suas ações com mais imparcialidade. Deixe ir também uma possível sensação de apego e posse sobre o outro. Busque um aprofundamento nos seus princípios e no sentido da liberdade verdadeira que devemos dar ao outro, caso queiramos que o outro nos dê de volta.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Minguante em Escorpião

A Lua entra na fase Minguante em Escorpião. O dia de hoje nos pede transmutação emocional, deixar ir velhas emoções desgastadas e tóxicas. Sabedoria do desapego. Busque entender suas profundezas, mas sem reatividade. Transcendência de paixões e emoções intensas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique